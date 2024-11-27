Михаил Сергачев и Клейтон Келлер. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионаа «Монреаль» — «Юта» (2:3 ОТ).

Первой звездой признан российский защитник Михаил Сергачев, который забросил победную шайбу в овертайме. Для него это 6-й гол в сезоне. Всего у него 15 (6+9) очков в 22 матчах.

Второй звездой стал форвард «Юты» Дилан Гюнтер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд, который отметился одной голевой передачей.

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