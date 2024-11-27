Всего на одно очко опережает Haas F1 команду Alpine в Кубке конструкторов – Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг полны решимости сохранить эту позицию.

Кевин Магнуссен: «Гонка в Катаре – самая сложная в сезоне. Уникальная скоростная трасса больше подходит мотоциклистам, чем машинам Формулы 1. Она по-своему плавная, вы словно не тормозите перед поворотом, а плывёте из одного в другой.

Впереди последний этап с субботним спринтом в этом сезоне, да и смена часовых поясов будет непростой задачей. В прошлом году всё было наоборот, мы ехали из Катара в Америку – этого нельзя избежать, к этому сложно адаптироваться, нужно просто пережить».

Нико Хюлкенберг: «В прошлом году гонка в Катаре была первой после моего возвращения, где я чувствовал себя неважно – жара и влажность к финишу были запредельными.

В этом сезоне этап проходит почти на два месяца позже, так что условия будут лучше. У трассы интересная конфигурация, она плавная, имеет хороший ритм, а поскольку нас ждёт заключительный спринт сезона, то и очков мы разыграем больше, чем обычно».

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