Фернандо Алонсо считает, что Лэнс Стролл станет руководителем команды Aston Martin, когда завершит свою карьеру в Формуле 1.

Фернандо Алонсо: «Я всегда максимально открыт при общении с Лэнсом, как и он со мной. Я нахожусь на завершающей стадии своей карьеры и стараюсь помогать ему как можно больше, ведь однажды он возглавит команду.

Я знаю Лэнса много-много лет. Я хорошо знаю и Лоуренса. Наши отношения внутри команды были очень крепкими с первого дня.

Лэнс – часть команды. Его подход к работе немного иной, чем у других моих напарников. Они могли решить уйти куда-то ещё или вели себя более закрыто, и тот факт, что Лэнс является частью семьи Aston Martin, нам всем облегчает задачу».

Алонсо: Однажды Лэнс Стролл возглавит команду

Фернандо Алонсо считает, что Лэнс Стролл станет руководителем команды Aston Martin, когда завершит свою карьеру в Формуле 1.

Фернандо Алонсо: «Я всегда максимально открыт при общении с Лэнсом, как и он со мной. Я нахожусь на завершающей стадии своей карьеры и стараюсь помогать ему как можно больше, ведь однажды он возглавит команду.

Я знаю Лэнса много-много лет. Я хорошо знаю и Лоуренса. Наши отношения внутри команды были очень крепкими с первого дня.

Лэнс – часть команды. Его подход к работе немного иной, чем у других моих напарников. Они могли решить уйти куда-то ещё или вели себя более закрыто, и тот факт, что Лэнс является частью семьи Aston Martin, нам всем облегчает задачу».

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