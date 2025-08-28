Оливер Берман: Нам нужно лишь сделать ещё один шаг

Оливер Берман, британский гонщик Haas F1, считает, что сможет поднапрячься и будет вновь зарабатывать очки, ведь в последнее время это ему удавалось редко, хотя в летних гонках он четыре раза финишировал 11-м, т.е. всего в шаге от призовой десятки.

Оливер Берман: «Во время каникул я быстро заскучал из-за того, что не было гонок, поэтому рад вернуться на трассу в Зандфорте. Начиная с Канады мы показывали стабильные результаты, но, к сожалению, стабильно финишировали за пределами призовой десятки. При этом вряд ли можно было добиться большего.

С одной стороны, из-за таких результатов можно запросто расстроиться, с другой, в четырёх гонках мы были близки к тому, чтобы заработать очки, а это обнадёживает. Значит, это нам по силам, мы просто должны ещё немного поработать над тонкими настройками , чтобы сделать этот последний шаг.

Первая половина сезона была очень напряжённой, состояла из 14 гонок. В прошлом году, когда я выступал в Формуле 2, из такого числа этапов состоял весь сезон, а сейчас столько гонок мы провели уже к августу. Это намного больше, чем то, к чему я привык, но думаю, что летний перерыв в чемпионате наступил вовремя, и это помогло мне перестроиться. Теперь я в предвкушении второй части сезона. В первой у меня были и вполне удачные моменты, но ошибок было слишком много.

Но я получаю невероятное удовольствие за рулём машины Формулы 1. Это последний сезон, когда действует регламент 2022 года, и технику этого поколения мы пилотируем практически на пределе её возможностей. Поэтому если меняется направление ветра, или вы слегка корректируете баланс шасси, то картина за один круг может существенно меняться, и вместо идеальных ощущений за рулём вы начинаете испытывать сложности, поэтому не всегда удаётся достичь уверенности.

И всё-таки в плане пилотирования это самые интересные машины, на которых мне когда-либо доводилось ездить».

