Гвардиола: Не знаю, связано ли это с психологией. Возникли проблемы, как только что-то произошло

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Тренер “горожан” – о потере очков.

“При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно. В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам нужна была победа. Игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но возникли проблемы, как только что-то произошло”.

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“Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить. Мы играем хорошо, но не побеждаем. На таком уровне нельзя позволять себе подобное.

Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, то нам будет трудно”, – сказал главный тренер.