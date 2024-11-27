«Усик залез в голову Фьюри». Украинский боксер – о предстоящем поединке

Карен Чухаджян

Бывший претендент на титул чемпиона мира Карен Чухаджян оценил шансы боксеров в предстоящем поединке Александра Усика (Украина) и Тайсона Фьюри (Англия):

«Фьюри может победить в реванше, если будет боксировать так, как он это делал в пятом и шестом раунде первого боя. Все зависит от сфокусированности. Проблем с выносливостью нет ни у одного, ни у второго боксера.

Усик много двигается и выбрасывает много ударов. Фьюри тоже подвижный, как для такого здоровяка. Все зависит от психологии. В этом компоненте Александр победил еще в первом поединке – он залез сопернику в голову. Интересно дождаться пресс-конференции – будет ли Тайсон смотреть в глаза украинцу?, – рассказал Чухаджян.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Карен Чухаджян назвал самый интересный бой предстоящего вечера бокса.

sport.ua