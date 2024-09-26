«Если Фьюри победит Усика…» Хирн дал совет Тайсону и Джошуа

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Эдди Хирн, промоутер известного британского боксера в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался относительно будущего своего клиента:

«Будем ли мы ждать 21 декабря и смотреть, что произойдет с Тайсоном Фьюри в поединке с Усиком, или сразу же организуем реванш с Даниэлем Дюбуа? Даниэль Дюбуа, вероятно, будет драться в феврале. Готовы ли мы драться в феврале? Правильный ли это шаг для нас? Это следующее решение. Я считаю, что мы должны драться с Тайсоном Фьюри до Дюбуа.

Если Тайсон Фьюри проиграет Александру Усику, мой совет Джошуа и Фьюри – провести два боя в 2025 году, а затем завершить карьеру. Пусть победит сильнейший. Если Фьюри выиграет у Александра Усика, Эй Джей может драться с Фьюри за объединенный титул чемпиона мира в супертяжелом весе».

Хирн назвал условие, при котором состоится бой между Джошуа и Фьюри

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