“Мы им пасек, они нам голик”. Хацкевич отреагировал на поражение Динамо от Лацио

Экс-тренер киевлян – о старте команды в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор – Олександр Приходько

Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своими мыслями относительно результата матча киевлян с римским "Лацио".

– "Динамо" стартует в новом сезоне Лиги Европы с разгромного поражения в матче с "Лацио". Как оцените выступление команды Александра Шовковского?

– Результат отрицательный, впечатления идентичные. Это первая игра, но ребята должны понять, что в Лиге Европы нужно переключаться со второй и третьей скорости на пятую-шестую. На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в чемпионате Украины. Нужно принимать решения быстрее, выполнять все качественнее и действовать организованно.

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– Вы имеете опыт противостояния "Лацио" в роли игрока и в роли главного тренера. А как вам нынешняя команда "орлов"?

– В первом тайме "Динамо" владело мячом. Однако мы им пасек, они нам голик. Контроль мяча – это замечательно, но надо быть агрессивнее, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты "Лацио" быстрее в каждом из эпизодов, мощнее в единоборствах. К сожалению, наши игроки в этом компоненте им и уступили, – считает Хацкевич.

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