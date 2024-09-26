Алонсо: Не думаю, что Ньюи повлияет на машину 2025 года

Эдриан Ньюи приступит к работе в Aston Martin в марте 2025-го и возглавит проект разработки машины для сезона 2026 года, поэтому Фернандо Алонсо не ждёт, что Ньюи повлияет на результаты команды в следующем году.

Отвечая в Сингапуре на вопрос, будет ли именитый инженер участвовать в доработке машины 2025 года, Алонсо сказал: «Я бы хотел сказать, что да, но, честно говоря, я так не думаю. В марте 2025-го большинство команд переключатся на проект новой машины.

Эдриан приступит к работе в марте, но пока он со всеми познакомится и разберётся, как всё организовано на базе, уже наступит апрель или май.

Я не думаю, что стоит тратить много времени на машину 2025 года, если команда не ведёт борьбу за титул. Я надеюсь, что мы получим приятный сюрприз, но сомневаюсь в этом. Поэтому я думаю, что первой машиной, в которой будет заметно влияние Ньюи, станет машина 2026 года».

Источник