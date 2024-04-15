Даниэль Риккардо: Я хочу заслужить место в команде

Даниэль Риккардо выступает за Visa RB на основе однолетнего контракта, но формально команде из Фаэнцы его «одолжили» в Red Bull Racing.

При этом он не раз говорил, что его конечная цель – постараться вернуться в «старшую» команду, за которую он выступал с 2014-го по 2018 гг. и одержал семь побед. Но теперь австралиец дал понять, что с удовольствием останется в Visa RB и в следующем сезоне.

«По моим сегодняшним ощущениям, всё именно так. Пилотирование доставляет мне удовольствие, и результаты на это не так уж сильно влияют, – приводил слова Даниэля Speedcafe. – Разумеется, я не хочу быть в этой команде просто так – я хочу заслужить это место, и будем надеяться, что в команде тоже хотят со мной сотрудничать.

Но было бы веселее, если бы я мог бороться за более высокие позиции, за подиумы и победы? Безусловно. Однако суть вот в чём – сейчас буду говорить о себе в третьем лице: почему Даниэль Риккардо вернулся после прошлогоднего перерыва, длившегося несколько месяцев? Потому что я верю, что смогу вновь подняться на подиум, могу вновь выигрывать гонки.

В конечном итоге дело именно в этом. Пока у меня есть вера в себя, я с удовольствием продолжу выступать. Но до того момента, когда я приму решение о завершении карьеры, я бы хотел ещё несколько раз подняться на подиум».

Впрочем, пока результаты Риккардо оставляют желать лучшего, и уже начались разговоры о том, что ещё до летнего перерыва его могут заменить на Лиама Лоусона, резервного гонщика Visa RB. Впрочем, эти слухи уже были опровергнуты и командой, и менеджментом новозеландца. Разумеется, Риккардо признаёт, что ему необходимо как можно быстрее добиться улучшений, но уверяет, что не чувствует никакого дополнительного прессинга.

«Я хочу, чтобы люди, которые меня поддерживают, мной гордились. И дело тут даже не в том, что я должен что-то доказать, – заявил Риккардо. – Я просто хочу напомнить некоторым, что пара гонок не определяют карьеру в целом. Я не могу сказать, что оказался в сложном положении, что мне не хватает уверенности в себе. Я лишь хочу доказать самому себе, что могу регулярно выступать так, как выступил в прошлом году в Мехико».

В прошлом году в Мехико Даниэль показал 4-е время в квалификации, в первой половине гонки долго ехал в первой пятёрке, но в итоге финишировал седьмым. В 2024-м выше 12-го места ему подниматься пока не удавалось.

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