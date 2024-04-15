Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ

Андрей Василевский, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Анонимный выбор звезд лиги.

Ассоциация игроков НХЛ на этой неделе опубликовала ежегодный опрос хоккеистов в версии-2023/24. По ходу регулярного чемпионата 639 игроков ответили на 15 вопросов по ряду тем, в том числе выбрали лучших в своих амплуа, наиболее совершенного хоккеиста и лучшего плеймейкера. На этот раз в списке не было несерьезных номинаций, наиболее развлекательный пункт голосования касался определения самого стильного в лиге. Российские вратари снова доминируют, а Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в топ нескольких категорий.

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Лучший в своем амплуа для победы в одном матче

Андрей Василевский четыре сезона подряд остается лучшим вратарем лиги по версии самих хоккеистов. Россиянин из «Тампы» получил 289 голосов из 616 при определении голкипера для победы в матче, который команда обязана выиграть. Обладатель двух Кубков Стэнли, призов лучшему вратарю сезона и самому ценному игроку плей-офф является номером один в лиге несколько лет. Его чемпионский опыт и образцовую надежность тяжело игнорировать даже во время не самой убедительной для звезды его уровня регулярки. Топ-3 вратарей дополняют друзья и соседи из Нью-Йорка — Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

Коннор Макдэвид снова назван форвардом, которого хоккеисты хотят видеть в своей команде в важном матче. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», самый ценный и выдающийся игрок лиги последних лет получил почти половину голосов в этой категории — 303 из 622. Центрфорвард и капитан «Эдмонтона» продолжает доминировать в игре, но в этом регулярном чемпионате все же уступает в гонке лучших бомбардиров. Медленный старт и травмы в начале и конце регулярки оставляют его позади двух невероятных конкурентов — Никиты Кучерова и Нэйтана Маккиннона. Правый крайний «Тампы» и центрфорвард «Колорадо» также вошли в топ нападающих по версии самих хоккеистов в компании Сидни Кросби и Артемия Панарина.

Кэйл Макар второй год доминирует среди защитников и на этот раз получил больше половины голосов — 349 из 619. Лидер «Колорадо» имеет в своей коллекции Кубок Стэнли, призы лучшему новичку, защитнику сезона и самому ценному игроку плей-офф. Макар добавляет мощи обороне и атаке чемпионов-2022, с его помощью «Эвс» остаются командой-претендентом.

Самый совершенный игрок

Сидни Кросби остается вне конкуренции при выборе образцового игрока без слабых мест. Хоккеисты лиги отдают первенство капитану «Питтсбурга» пять сезонов подряд. Центрфорвард демонстрирует свой высочайший уровень в очередной регулярке и уверенно опережает всех претендентов в этой номинации. Выше Макдэвида и Маккиннона в данном пункте также расположились Александр Барков и Анже Копитар.

Лучше играть с ним, чем против него

Брэд Маршан третий сезон подряд побеждает при выборе хоккеистов, против которых другим меньше всего нравится играть, но хотелось бы видеть в своей команде. Ненавидят или ценят — это как раз про капитана «Бостона», который сочетает в своей игре высочайшее мастерство и умение забраться сопернику в голову или под кожу. В противоречивую компанию Маршана привычно включают заводилу Мэттью Ткачука и верного одноклубника Александра Овечкина Тома Уилсона. Второе и пятое места в этом пункте забрали два гениальных Мака — Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон.

Лучший плеймейкер

Никита Кучеров в этом космическом сезоне опередил Коннора Макдэвида не только в списке бомбардиров, звездный форвард «Тампы» назван лучшим из лучших хоккеистов в ведении игры. Коллеги оценили магическое мастерство россиянина, топ-уровень исполнения и умение по-другому видеть ситуацию на льду. Компанию двум выдающимся плеймейкерам в данной номинации составили Леон Драйзайтль, Артемий Панарин и Митч Марнер. У всех нестандартные и неожиданные решения с высокой эффективностью и результативностью работают на команду и регулярно попадают в подборки запоминающихся моментов.

Еще несколько признаков мастерства и стиля

Коннор Макдэвид и Патрик Кейн после трех сезонов поменялись первым и вторым местами при выборе того, кто лучше всех владеет клюшкой, капитан «Эдмонтона» впервые вышел на вершину в этом пункте. В топ — два россиянина, снова Никита Кучеров и Артемий Панарин.

Кэйл Макар назван первым среди тех, кто лучше всего пасует в быстрый отрыв. Отличное видение и элитное мастерство позволяет топ-защитникам блистать еще и в таких моментах, когда своей передачей они исправно выводят партнера один на один.

Виктор Хедман стал первым при определении хоккеиста, с которым тяжелее всего сталкиваться в его зоне действия. Шведский защитник многие годы остается для чужих нападающих одним из самых тяжелых соперников и продуктивен в атаке. В этой категории также самый яркий атакующий защитник Кэйл Макар и еще один представитель линии обороны Джейккоб Слэвин, два центрфорварда разных поколений Коннор Макдэвид и Анже Копитар.

Райан О’Райлли незначительно опередил Сидни Кросби при выборе хоккеиста, который нужен команде для успешной игры на вбрасывании. Анже Копитару не хватило всего голоса, чтобы попасть в топ-5 данной номинации и дополнить компанию Клода Жиру, Люка Гленденинга и Джордана Стаала.

Давид Пастрняк, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс возглавили список главных стиляг НХЛ. Снайпер «Бостона» и одноклубники из «Торонто» следят за модой и эффектно выглядят на льду и вне катка. Это может удивить, но четвертую строчку в данном пункте занимает Никита Кучеров. Впрочем, в случае с россиянином профсоюз игроков не привел каких-то пояснений и в качестве иллюстрации вместо фото в костюме поставил кадр из матча.

Лучшие арены и страны для матчей НХЛ

Лас-Вегас выбран самым сложным местом для игры на выезде. Этот город часто называют как наиболее приятное направление путешествия наряду с Нью-Йорком и Монреалем. Домашняя арена одного из самых молодых клубов лиги и обладателя Кубка Стэнли-2023 при этом готовит серьезное испытание всем гостям.

Монреаль традиционно называют отличным местом для игры в хоккей. Это мнение разделяют многие болельщики и хоккеисты. Арена «Канадиенс» после шести сезонов существования опроса профсоюза игроков сохраняет лидерство при выборе катка лиги с лучшим ледовым покрытием.

Италия ждет звезд НХЛ на Олимпиаде-2026 и заняла первое место среди стран, в которых хоккеистам лиги хотелось бы сыграть. Совсем близко — принимавшая матчи глобальной серии Швеция, топ-5 дополнили Англия, Швейцария и Франция.

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