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Футбол

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Андрей Василевский, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Анонимный выбор звезд лиги.

Ассоциация игроков НХЛ на этой неделе опубликовала ежегодный опрос хоккеистов в версии-2023/24. По ходу регулярного чемпионата 639 игроков ответили на 15 вопросов по ряду тем, в том числе выбрали лучших в своих амплуа, наиболее совершенного хоккеиста и лучшего плеймейкера. На этот раз в списке не было несерьезных номинаций, наиболее развлекательный пункт голосования касался определения самого стильного в лиге. Российские вратари снова доминируют, а Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в топ нескольких категорий.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Лучший в своем амплуа для победы в одном матче

Андрей Василевский четыре сезона подряд остается лучшим вратарем лиги по версии самих хоккеистов. Россиянин из «Тампы» получил 289 голосов из 616 при определении голкипера для победы в матче, который команда обязана выиграть. Обладатель двух Кубков Стэнли, призов лучшему вратарю сезона и самому ценному игроку плей-офф является номером один в лиге несколько лет. Его чемпионский опыт и образцовую надежность тяжело игнорировать даже во время не самой убедительной для звезды его уровня регулярки. Топ-3 вратарей дополняют друзья и соседи из Нью-Йорка — Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Коннор Макдэвид снова назван форвардом, которого хоккеисты хотят видеть в своей команде в важном матче. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», самый ценный и выдающийся игрок лиги последних лет получил почти половину голосов в этой категории — 303 из 622. Центрфорвард и капитан «Эдмонтона» продолжает доминировать в игре, но в этом регулярном чемпионате все же уступает в гонке лучших бомбардиров. Медленный старт и травмы в начале и конце регулярки оставляют его позади двух невероятных конкурентов — Никиты Кучерова и Нэйтана Маккиннона. Правый крайний «Тампы» и центрфорвард «Колорадо» также вошли в топ нападающих по версии самих хоккеистов в компании Сидни Кросби и Артемия Панарина.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Кэйл Макар второй год доминирует среди защитников и на этот раз получил больше половины голосов — 349 из 619. Лидер «Колорадо» имеет в своей коллекции Кубок Стэнли, призы лучшему новичку, защитнику сезона и самому ценному игроку плей-офф. Макар добавляет мощи обороне и атаке чемпионов-2022, с его помощью «Эвс» остаются командой-претендентом.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Самый совершенный игрок

Сидни Кросби остается вне конкуренции при выборе образцового игрока без слабых мест. Хоккеисты лиги отдают первенство капитану «Питтсбурга» пять сезонов подряд. Центрфорвард демонстрирует свой высочайший уровень в очередной регулярке и уверенно опережает всех претендентов в этой номинации. Выше Макдэвида и Маккиннона в данном пункте также расположились Александр Барков и Анже Копитар.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Лучше играть с ним, чем против него

Брэд Маршан третий сезон подряд побеждает при выборе хоккеистов, против которых другим меньше всего нравится играть, но хотелось бы видеть в своей команде. Ненавидят или ценят — это как раз про капитана «Бостона», который сочетает в своей игре высочайшее мастерство и умение забраться сопернику в голову или под кожу. В противоречивую компанию Маршана привычно включают заводилу Мэттью Ткачука и верного одноклубника Александра Овечкина Тома Уилсона. Второе и пятое места в этом пункте забрали два гениальных Мака — Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Лучший плеймейкер

Никита Кучеров в этом космическом сезоне опередил Коннора Макдэвида не только в списке бомбардиров, звездный форвард «Тампы» назван лучшим из лучших хоккеистов в ведении игры. Коллеги оценили магическое мастерство россиянина, топ-уровень исполнения и умение по-другому видеть ситуацию на льду. Компанию двум выдающимся плеймейкерам в данной номинации составили Леон Драйзайтль, Артемий Панарин и Митч Марнер. У всех нестандартные и неожиданные решения с высокой эффективностью и результативностью работают на команду и регулярно попадают в подборки запоминающихся моментов.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Еще несколько признаков мастерства и стиля

Коннор Макдэвид и Патрик Кейн после трех сезонов поменялись первым и вторым местами при выборе того, кто лучше всех владеет клюшкой, капитан «Эдмонтона» впервые вышел на вершину в этом пункте. В топ — два россиянина, снова Никита Кучеров и Артемий Панарин.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Кэйл Макар назван первым среди тех, кто лучше всего пасует в быстрый отрыв. Отличное видение и элитное мастерство позволяет топ-защитникам блистать еще и в таких моментах, когда своей передачей они исправно выводят партнера один на один.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Виктор Хедман стал первым при определении хоккеиста, с которым тяжелее всего сталкиваться в его зоне действия. Шведский защитник многие годы остается для чужих нападающих одним из самых тяжелых соперников и продуктивен в атаке. В этой категории также самый яркий атакующий защитник Кэйл Макар и еще один представитель линии обороны Джейккоб Слэвин, два центрфорварда разных поколений Коннор Макдэвид и Анже Копитар.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Райан О’Райлли незначительно опередил Сидни Кросби при выборе хоккеиста, который нужен команде для успешной игры на вбрасывании. Анже Копитару не хватило всего голоса, чтобы попасть в топ-5 данной номинации и дополнить компанию Клода Жиру, Люка Гленденинга и Джордана Стаала.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Давид Пастрняк, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс возглавили список главных стиляг НХЛ. Снайпер «Бостона» и одноклубники из «Торонто» следят за модой и эффектно выглядят на льду и вне катка. Это может удивить, но четвертую строчку в данном пункте занимает Никита Кучеров. Впрочем, в случае с россиянином профсоюз игроков не привел каких-то пояснений и в качестве иллюстрации вместо фото в костюме поставил кадр из матча.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Лучшие арены и страны для матчей НХЛ

Лас-Вегас выбран самым сложным местом для игры на выезде. Этот город часто называют как наиболее приятное направление путешествия наряду с Нью-Йорком и Монреалем. Домашняя арена одного из самых молодых клубов лиги и обладателя Кубка Стэнли-2023 при этом готовит серьезное испытание всем гостям.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Монреаль традиционно называют отличным местом для игры в хоккей. Это мнение разделяют многие болельщики и хоккеисты. Арена «Канадиенс» после шести сезонов существования опроса профсоюза игроков сохраняет лидерство при выборе катка лиги с лучшим ледовым покрытием.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Италия ждет звезд НХЛ на Олимпиаде-2026 и заняла первое место среди стран, в которых хоккеистам лиги хотелось бы сыграть. Совсем близко — принимавшая матчи глобальной серии Швеция, топ-5 дополнили Англия, Швейцария и Франция.

Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

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