Берра: Шины C3 и C4 лучше всего подходят для гонки

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничных тренировок на Хунгароринге…

Симоне Берра: «Как и ожидалось, день выдался очень жарким, но на трассе не произошло ничего удивительного. Все три состава вели себя так, как ожидалось по результатам моделирования, причем C3 и C4, похоже, лучше всего подходят для гонки, в которой ключевым фактором станет термическая деградация. C5 имеет преимущество на быстром круге, опережая C4 примерно на 6-7 десятых, но требует тщательного контроля со стороны гонщика, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

В первой тренировке состояние трассы быстро улучшалось. Снижение температуры асфальта привело к заметному сокращению времени прохождения круга и повлияло на баланс машины, причем передние шины деградировали быстрее, чем в первой сессии.

Анализируя время на длинных сериях, следует учитывать, что гонщики и команды применяли разные подходы к управлению шинами. Одни предпочитали осторожно начинать серию, прибавляя в конце, другие атаковали с самого начала, чтобы понять, каким может быть уровень деградации в более экстремальных условиях».

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