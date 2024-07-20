Гштаад. Циципас остановил Фоньини, Берреттини обыграл Оже-Альяссима в четвертьфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Педро Качин (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Стефанос Циципас (Греция, 1) – Фабио Фоньини (Италия, 7) 6:4, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 7:6(7), 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) 7:5, 3:6, 6:3

Кантен Алис (Франция, Q) – Густаву Эйде (Бразилия, Q) 6:1, 7:5

Стефанос Циципас и Маттео Берреттини сыграют друг против друга шестой раз. В предыдущих пяти матчах сильнее был греческий теннисист. Их прошлая встреча состоялась на старте сезоне 2023 года в рамках United Cup.

Кантен Алис проведёт второй полуфинал на уровне ATP-тура и попробует впервые выйти в финал. В прошлом году француз дошёл до полуфинала в Эшториле. В субботу Алис попробует взять реванш у Яна-Леннарда Штруффа за поражение в предыдущем сезоне на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

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