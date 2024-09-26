Супруга Овечкина показала, как ждет мужа после матча

Александр Овечкин и Настасия Шубская. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Настасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, как ждет мужа после матча.

«Вот так я жду мужа после игры», — написала Шубская, выложив пост в соцсетях. На фото она покрывает лаком алмазную мозаику и смотрит фильм «Аватар».

Фото соцсети

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26 сентября «Вашингтон» в предсезонном матче обыграл «Нью-Джерси» — 5:3. Овечкин отметился результативной передачей.

Летом 2017 года Овечкин и Шубская сыграли свадьбу. У пары два сына: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.).

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