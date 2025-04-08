АПЛ. Лестер – Ньюкасл 0:3. Одни готовятся к Чемпионшипу, а другие — к борьбе за Лигу Чемпионов

Кроме того, что команда Эдди Хау уже успела выиграть трофей в этом сезоне, они остаются одними из главных претендентов на попадание в зону Лиги Чемпионов. Просто все успели отыграть чуть больше матчей, поэтому "сорок" не было видно вблизи топ-4.

Матч против "Лестера" обещал быть легкой прогулкой, именно таким он и стал. Уже с первых минут гости показали, что приехали сюда именно уничтожать соперника. В одной из первых атак прострел от Ливраменто замкнул Джейкоб Мерфи и быстро открыл счет во встрече. Через несколько минут Шер после отбора мяча в центре поля пробил по воротам Хермансена со своей половины поля, однако попал в перекладину. Возможно, "лисы" могли уберечь себя от гола, если бы до конца побежали к воротам, однако до конца побежал только Мерфи, именно он добил круглого в сетку ворот хозяев поля.

Вот настолько сейчас уныл "Лестер", они даже при обороне не очень отчаянно стараются защитить ворота. И в атаке мы их видели крайне редко. Затем забил еще и бывший игрок "лис" Харви Барнс, он добил мяч после хорошего удара от Жоэлинтона. 0:3 на табло и стадион уже начал понемногу расходиться. Устали болельщики "Лестера" от постоянных поражений, их команда даже гол не может забить и в принципе готовится к официальному вылету в Чемпионшип. Такими темпами, это произойдет уже совсем скоро.

Да, был неплохой удар от Патсона Даки, после которого мяч ударился об обе штанги и прилетел в руки Поупу. Даже тут не повезло и без того бедствующему "Лестеру". Ван Нистелрой никак не исправил ситуацию после своего прихода. Кажется, что после этого команда стала играть даже хуже, чем при Купере.

Это печальный итог для хозяев, зато "Ньюкасл" поднимается на 5-ю строчку и имеет поровну очков с "Челси", при этом матч в запасе. Поэтому все в их руках.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Лестер" — "Ньюкасл" 0:3

Голы: Мерфи (2, 11), Барнс (34)

"Лестер": Хермансен — Фас, Коуди, Томас — Джастин (Перейра, 74), Ндиди, Сумаре, Кристиансен (Мавидиди, 46) — Дака (Буонанотте, 46), Эль-Каннус (Монга, 75) — Варди

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Крафт, 87), Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс (Лонгстафф, 65), Тонали, Жоэлинтон (Майли, 65) — Мерфи (Осула, 72), Исак (Уилсон, 72), Барнс

Предупреждения: Ндиди (14), Джастин (47)

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