ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой в супертяжелом весе за титул WBA

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Промоутерская компания Queensberry Promotions проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA.

На ринге сойдутся непобежденный британский супертяжеловес Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО) и американский боксер Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО).

Поединок состоится 7 июня 2025 года на стадионе «Портмен» в Ипсвиче.

Ранее Уордли долгое время вел переговоры с обладателем титула регулярного чемпиона WBA Кубратом Пулевым, однако поединок не состоялся из-за финансовых разногласий.

Полноценным чемпионом WBA является украинец Александр Усик.

Последний бой Уордли провел в декабре, где брутально нокаутировал Флейзера Кларка. Миллер в августе дрался с Энди Руисом – была зафиксирована ничья.

sport.ua