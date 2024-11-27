Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Звездный супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

«Я врываюсь. 21 декабря. Кто готов к лучшему поединку за последние годы?» – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ФОТО. «Я врываюсь». Фьюри предупредил Усика и фанатов перед реваншем в декабре

sport.ua