Седьмая ракетка Украины Александра Олейникова: “Когда я вижу, что умирают россияне, меня это невероятно заряжает”

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№202 WTA) рассказала о своей волонтерской деятельности по закупке дронов и о решении своего отца вернуться в Украину и поступить на службу в ВСУ



Вы активно собираете деньги на дроны благодаря _drones4ua.org. Когда начали этим заниматься? Каким бригадам помогаете?

– Мы сотрудничаем напрямую с проектом ReDrone, финансируя закупку и переоборудование. Начали сотрудничество с ReDrone, поскольку именной концепт, кроме интереса для болельщиков, дает абсолютную транспарентность (прозрачность). Очень часто дроны от нашего сотрудничества получает бригада «Шершни Довбуша», но не только они.

Сначала мы перечисляли деньги в Фонд Сергея Стерненко. Наш фонд был во многих аспектах информационным. Тогда была история сбора денег через церемонию. С благотворительными мероприятиями, распространением информации нам очень помогла Вероника Мирошниченко.

Сейчас концепция такая. Есть несколько девушек из тура: я, Кристина Возняк, Лиза Труш – болельщики могут перейти по ссылке и поддержать теннисистку. Затем прилетает купленный на эти деньги именной дрон от того игрока, которого поддержал болельщик, и убивает оккупанта. Или уничтожает технику. Все довольны! Когда я вижу, что умирают россияне, меня это невероятно заряжает! Кстати, в финале я тоже ходила и думала, что мне нужно собраться, потому что когда побеждаешь, люди очень активно донатят! Это win-win ситуация, скажем так!

– Видела, что россиянки жаловались организаторам на то, что у вас на майке изображена ссылка на благотворительный фонд. Как удалось выйти из этой ситуации?

– Сейчас у меня на одежде ссылка не на фонд, а на мою страницу в Instagram (они созвучны drones4ua.org, – ред.) из-за цензуры. Но раньше не было никаких проблем. Я даже выступала с этой надписью на центральном корте турнира WTA в Чили. Претензии начались почему-то именно после матча с россиянкой. Там было много и безпрапорных, и перекрашенных россиян – человек 10. А я одна. Вот они приходят к супервайзеру и высказывают какую-то претензию.

Было очень смешно, когда организаторы пытались придумать, почему мне нельзя играть с этой надписью. Сначала говорят: «Политика». Я отвечаю: «Ну какая политика? Я ни за левых, ни за правых не агитирую!». Потом говорят: «Это military». А я объясняю: «На этой странице идет перенаправление на дроны. А дроны вы можете заказать в интернете. Как то, что вы можете заказать на китайском сайте, может быть military? Я же не собираю на ракеты«. Тогда они вцепились: »А, так вы на что-то собираете? Благотворительность тоже рекламировать нельзя«. Тогда я: »Подождите-подождите, я лично ничего не собираю, у меня информационный проект”. Сначала он действительно был более информативным. Одним словом, это был очень сложный и неприятный разговор.

Поэтому сейчас у меня на футболке логотип моей страницы в Instagram. А то, что она называется drones4ua.org , то это просто совпадение. Хочу, чтобы на меня больше людей подписались. Может, я хочу стать инфлюенсером.



– Ваш отец защищает Украину в рядах ВСУ. Когда началось полномасштабное вторжение России, ваша семья уже давно жила в Хорватии. Но ваш отец решил вернуться из-за границы и пойти на фронт. Насколько тяжело вам было принять такое его решение?

– Папа довольно долго думал об этом и взвешивал все «за» и «против». Наверное, для меня это было самым тяжелым испытанием в жизни. Потому что мой папа – это настолько замечательный и любящий отец, настолько большая поддержка и в жизни, и на корте. Мой папа вел абсолютно все мои дела. И даже сейчас берет на себя большую часть менеджерской работы. Но я понимаю, что не могла удерживать человека от того, чтобы он пошел делать честное дело, чтобы защищать свое государство, чтобы оборонять для меня страну, в которую я мечтаю вернуться. Потому что свое будущее я хочу связать только с Украиной!

Я боялась, что без папы не справлюсь в теннисном плане. Потому что я не могу описать словами его поддержку. Для меня он действительно лучший отец в мире! Не могу представить лучшего! Но где-то меня это даже мотивировало! Поэтому сейчас, когда выхожу на корт, осознаю, что играю не только за свою страну, за свой флаг, но и за папу! Для меня он настоящий герой. По моему мнению, все украинские добровольцы – герои!



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