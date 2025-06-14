Марсель объявил о трансфере защитника сборной Англии U21

Французский "Марсель" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Си Джея Игана-Райли.

На данный момент Иган-Райли выступает на чемпионате Европы – 2025 среди сборных до 21 года, представляя Англию.

В прошлом сезоне футболист выступал за "Бернли". Защитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Си Джей является воспитанником академии "Манчестер Сити". Также англичанин на правах аренды выступал за шотландский "Хиберниан" и нидерландский "Йонг ПСВ".

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