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Футбол

Марсель объявил о трансфере защитника сборной Англии U21

Марсель объявил о трансфере защитника сборной Англии U21

    • Французский "Марсель" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Си Джея Игана-Райли.

    На данный момент Иган-Райли выступает на чемпионате Европы – 2025 среди сборных до 21 года, представляя Англию.

    В прошлом сезоне футболист выступал за "Бернли". Защитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Си Джей является воспитанником академии "Манчестер Сити". Также англичанин на правах аренды выступал за шотландский "Хиберниан" и нидерландский "Йонг ПСВ".

    www.ua-football.com

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