Карл ФРОЧ: «С этим боксером – покончено, конец. Его уничтожили, переиграли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался об Энтони Джошуа.

«С Джошуа покончено. У него была замечательная карьера. Но у него возникли проблемы, когда он начал драться с боксерами высокого класса, хотя еще до этого его побил Энди Руис. Усик его полностью переиграл, уничтожил. А теперь его еще и нокаутировал Дюбуа.

Это должен быть конец карьеры для ЭйДжея. Больше не хочу его видеть на профи-ринге», – сказал Фроч.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua