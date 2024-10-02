Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я сомневаюсь, что бой вообще состоится. В какой-то момент Тайсон что-то придумает, сольется, травмирует плечо, упадет где-то, рассечение. Я думаю Тайсон завершит карьеру перед боем с Усиком, или не выйдет на этот бой. А если бой состоится, то Усик снова победит и сделает это еще более уверенно чем в первом бою», – сказал Маккензи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua