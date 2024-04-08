Легендарный промоутер рассказал, в каком случае Фьюри сможет победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

92-летний промоутер Боб Арум высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Нас ждет большой бой и я всегда считал, что Тайсон Фьюри является фаворитом в этом поединке из-за его мастерства и габаритов. Но я был удивлен тем, как Тайсон провел бой с Нганну, он был ужасен. У меня есть два объяснения этому – либо он не тренировался, либо он просто стареет.

Однако, если Тайсон выйдет в своей лучшей форме на бой с Александром, если мы увидим того Фьюри, который выходил на бои с Уайледром и Уайтом, то ни Усик, ни любой другой супертяж не сможет его одолеть», – признался Арум.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua