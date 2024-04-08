Родриго: Мы не хотели играть против Манчестер Сити. Сейчас они лучшие в мире

Мысли бразильского форварда

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Нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился своими ожиданиями от противостояния с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это тот соперник, с которым, честно говоря, мы не хотели встречаться. И они думают то же самое: они не хотели против нас играть. От этого противостояния все ожидают скрытого финала. "Манчестер Сити" очень хорош, но и наша команда очень сильна. Будет приятно снова встретиться с ними.

"Сити" — победители Лиги чемпионов, чемпионы мира. На сегодняшний день это лучшая команда в мире, поэтому мы испытываем к ним абсолютное уважение.

У них нет плохих или средних игроков. Нет ни одного футболиста, о котором можно подумать так: "Я буду его прессинговать, потому что он недостаточно хорош, и он подарит нам гол или отличный шанс". Они отлично контролируют игру и мяч. Очень неприятно играть против них, но я верю в нашу команду", — цитирует бразильца The Guardian.

Первый поединок между командами состоится 9 апреля в Мадриде, ответный — 17 апреля в Манчестере.

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