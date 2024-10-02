Энрике: Это моё поражение, беру на себя всю ответственность. Арсенал превосходил нас во всём

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

"Я не хочу никого обвинять, это моё поражение, я беру на себя всю ответственность, поражение полностью заслуженное. Доннарумма, как и его товарищи по команде, сыграл на минимальном уровне. Соперник был лучше, и это одна из лучших команд в мире, особенно по игре на втором этаже.

Невозможно добиться устраивающего нас результата, когда мы не можем выиграть единоборства на поле, защитники предугадывают наши атаки, а нападающим так и не удается обыграть защитников. "Канониры" превосходили нас во всем.

Нам придется подождать до конца сезона, чтобы узнать, насколько хороша команда, так как это первый матч высокого уровня, а будут и другие подобные игры.

Это футбол высшего уровня. Мы играли на выезде, провели этот поединок интенсивно, но объяснять футбол, когда ты играешь с соперником, который лучше тебя, сложно. Мы не должны повторить то, что произошло сегодня", – приводит слова Энрике RMC Sport.