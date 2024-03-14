Бывший соперник Джошуа объяснил, за счет чего Энтони деклассировал Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-2, 14 KO) прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Я считаю, что Джошуа выступил отлично. Он был очень хорош, вышел в огне и был действительно заряжен на удар. Он пытался заставить Нганну пятиться, бил его по корпусу и голове, что было очень умно. А затем он поймал его ударом справа, и это было сокрушительно. Я знаю, что Джошуа бьет очень сильно, так что когда он попадает по тебе таким образом, это жестко.

Да, это был бой мастера бокса против новичка, но нужно отдать должное Нганну. Он очень хорошо выступил с Фьюри. Я считаю, что Фьюри, пожалуй, его недооценил, но это не отменяет тот факт, что Нганну прошел десять раундов с одним из лучших супертяжеловесов мира, и выступил действительно хорошо. Пусть бой с Джошуа и был коротким, но Нганну все равно был опасен», – сказал Валлин YouTube-каналу iFL TV.

Отто в конце прошлого года досрочно проиграл Джошуа в пятом раунде.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua