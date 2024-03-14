Матч тижня в баскетбольній Суперлізі: «Київ-Баскет» прийматиме «Запоріжжя» у двобої за третій посів

Українська Суперліга повертається після перерви більш ніж на місяць – на поєдинки національних збірних у відборі на чемпіонат Європи та розіграш Кубка. І повертається одразу двома вирішальними баблами сезону: в Івано-Франківську та Києві визначаться остаточні місця команд за підсумками регулярного чемпіонату і розподіляться номери посіву у плей-оф.

Tribuna.com разом із титульним спонсором баскетбольної Суперліги компанією FAVBET анонсує головне протистояння тижня – у неділю, 17 березня, «Київ-Баскет» зіграє з «Запоріжжям» у лобовому матчі за третій номер посіву у плей-оф.

Чому це взагалі важливо? Усе дуже просто – вже давно відомо, що новоспечений володар Кубка України «Дніпро» завершить регулярний сезон першим. І, цілком можливо, непереможеним: за три матчі до завершення першої стадії чемпіонату команда Володимира Коваля має бездоганні 24-0 у турнірній таблиці і статус суперника, з яким ніхто не хоче грати у поєдинках на виліт.

Третій посів цю перспективу гарантує: перша та третя команди за підсумками регулярного чемпіонату потраплять у різні частини сітки плей-оф і не зможуть зустрітися між собою раніше фіналу. Тоді як четвертий виводить на «Дніпро» вже у півфіналі, істотно знижуючи шанси будь-якої команди (це стосується і «Київ-Баскета», і «Запоріжжя» в рівній мірі) пробитися у вирішальну серію сезону. Можливо, навіть до нуля – і в підопічних Дмитра Забірченка, і в команди Валерія Плеханова були непогані матчі проти лідера у регулярці, але по результатах там красномовні 0-5.

У Кубку України і «Київ-Баскет» і «Запоріжжя» виступили трохи гірше очікуваного. В першу чергу, це стосується хлопців Плеханова – вони вилетіли з турніру у першому ж своєму матчі, мінімально поступившись гарячому в заключній третині сезону «Старому Луцьку» в 1/8 фіналу. Столичні баскетболісти зайшли далі, але все одно не дістались вирішального поєдинку: маючи 10 очок переваги після першої половини, віддали свій півфінал молодіжному складу «Прометея» з Вищої ліги.

Тож тепер обидві команди мають показати найкращі версії себе у чемпіонаті – на відміну від, наприклад, того ж «Старого Луцька», чий вихід у півфінал Кубка є поки що ледь не найбільшим досягненням в історії клубу, запорізьким та київським баскетболістам пишатись особливо-то й нічим. Так, вони не були головними претендентами на трофей, однак і не показали виступ бодай зразка «Черкаських Мавп» 2021 року – коли команда тоді ще Максима Міхельсона прикрасила цілком собі посередній сезон яскравим виходом у фінал кубкового турніру.

Тому якісний результат у плей-оф для обох організацій неймовірно важливий – і фундамент до нього закладатиметься якраз у заключному баблі регулярки. «Запоріжжя» зараз випереджає «Київ-Баскет» у турнірній таблиці на однин виграний матч за нічийного рахунку 1:1 у сезонній серії, тож будь-яка перемога над «бджолами» навіть суто математично гарантує йому третій посів (і навіть теоретичну можливість зачепитися за другий, якщо у «Рівного» зовсім вже не піде в івано-франківському баблі). Поразка все одно залишить шанси на підсумкове третє місце, але у такому випадку хлопці Плеханова залежатимуть від результатів матчів, у яких вони не братимуть участь – і зокрема від наявності чи відсутності у «Дніпра» мотивації боротися за свою непереможну серію у фінальному баблі регулярного чемпіонату, який суто турнірного значення для них вже не має.

«Запоріжжя» та «Київ-Баскет» вже зустрічалися між собою в оновлених складах – по сезону обидві команди суттєво підсилились гравцями «Будівельника», що знявся з чемпіонату, і Максим Нікітін з Павлом Буренком стали ледь не головною рушійною силою своїх нових колективів у нападі. Було це на початку січня у луцькому баблі: матч вийшов близьким, але у «бджіл» не знайшлося аргументів проти Нікітіна, який повторив свій особистий рекорд результативності у Суперлізі (27 набраних очок за 28 хвилин на майданчику) і привів «Запоріжжя» до перемоги з рахунком 78:73.

Питання нейтралізації 34-річного бігмена, який ще у минулому сезоні під керівництвом Забірченка ставав чемпіоном Суперліги із «Будівельником», залишається для головного тренера «Київ-Баскета» актуальним і зараз. Після переходу у «Запоріжжя» Максим набирає в середньому 18,4 очка та робить 7,8 підбирання за гру – це були б топ-3-показники у всьому чемпіонаті.

Кубок України вчергове підтвердив, що саме передня лінія є головною проблемою столичної команди у поточному сезоні: Вадим Заплотинський збирає шикарну статистику (він – із величезним запасом лідер сезону за середньою кількістю підбирань за матч та дабл-даблами), однак за ним у «Київ-Баскета» більше питань, аніж відповідей. Навіть Владислав Лукінський з вищолігового «Селфмейду» проти «бджіл» виглядав дуже потужно (24 очки + 17 підбирань у програному лише в овертаймі матчі 1/8 фіналу Кубка), а якісно протистояти великим гравцям із Суперліги буде, звісно, ще складніше.

У дедлайн дозаявок кияни підсилились Сергієм Скірою, орендувавши молодого центрового у «Черкаських Мавп» до кінця сезону – і у заключному баблі команди в регулярному чемпіонаті вже можна буде більш-менш об’єктивно оцінювати, наскільки це корисне підписання (посередню статистику в Кубку – 3,7 очка та 3,0 підбирання за матч із 22-відсотковою реалізацією кидкових спроб, – цілком логічно було б списати на адаптацію у новому колективі). Чим більш суттєвою буде допомога від нього, тим кращими виглядатимуть перспективи «Київ-Баскета» напередодні старту плей-оф – навряд чи столична команда, яка перед початком повномасштабного вторгнення РФ три сезони поспіль завершувала у медальній трійці, а у попередньому чемпіонаті програла комплект нагород і стала четвертою лише у заключний день останнього баблу, задовольниться самим фактом участі у поєдинках на виліт.

На «Запоріжжя» у цьому аспекті тиск значно менший – команда Плеханова вже й так суттєво перевершила свої ж показники із попереднього чемпіонату, який вона завершила останньою усього лише із чотирма перемогами в активі. Однак, проводячи паралелі із останнім медальним сезоном команди, срібним чемпіонатом-2020/21, маємо згадати: «Запоріжжя» практично увесь сезон провело у статусі міцного середняка без демонстрації якихось суперамбіцій, однак на фінішну пряму вийшла у такій формі, що поступилася лише у фіналі зірковому складу «Прометея».

Чи зможе Плеханов повторити цей трюк у 2024-му, дізнаємось вже зовсім скоро. Поєдинок з «Київ-Баскетом» для успіху неймовірно важливий – перемога у ньому відкриє перед «Запоріжжям» дуже цікавий та перспективний шлях.

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Матч «Київ-Баскет» – «Запоріжжя» розпочнеться о 16:00 17 березня і транслюватиметься наживо на ютуб-каналі ФБУ та телеканалі «Суспільне. Спорт».

Фото: ФБУ

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