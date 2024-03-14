Овечкина грабили весь матч. «Эдмонтон» сделал кубковые надежды «Вашингтона» призрачными

«Вашингтон» разгромно проиграл «Эдмонтону», Овечкин сделал голевой пас

Фото USA Today Sports «Столичные» пропустили семь шайб.

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Голы: Драйзайтль — 31 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:36 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Бушар, Драйзайтль), 6:58 — 2:0. Мирошниченко — 2, 8:30 — 2:1. Макмайкл — 13 (бол., Овечкин, Пачиоретти), 10:55 — 2:2. Хаймэн — 46 (Макдэвид, Кулак), 11:24 — 3:2. Хаймэн — 47 (Нюджент-Хопкинс), 34:13 — 4:2. Хаймэн — 48 (бол., Бушар, Драйзайтль), 39:08 — 5:2. Фогеле — 15 (Маклеод, Драйзайтль), 50:43 — 6:2. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 51:00 — 7:2.

Вратари: Скиннер — Кемпер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+11+16) — 25 (5+10+10).

Наши: Мирошниченко (12.05/1/-1), Овечкин (20.17/7/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Одну из самых сложных выездных серий по Западу «Вашингтон» открыл максимально ужасным образом, в пух и прах отлетев от Макдэвида, Драйзайтля и компании. В ситуации, когда на кону стоит попадание в плей-офф, оправдать разгромное поражение даже от фаворита нельзя.

«Кэпиталз» с самого начала попали под адское давление хозяев. «Эдмонтон» уничтожал соперника уже в стартовых сменах и дважды использовал большинство. В себя хоккеисты «Кэпиталз» пришли быстро и, нанеся первые же два броска в створ, сравняли счет. Иван Мирошниченко забросил свою вторую шайбу в НХЛ из далеко не самой очевидной голевой ситуации. Молодой нападающий способен выстроить успешную карьеру на высочайшем уровне только на том, что обладает очень приличным броском.

На этом хорошие события для «Вашингтона» завершились вплоть до финальной сирены. Голкипер Стюарт Скиннер, пропустив дважды, следующие 23 броска по своим воротам отбил и стал сущим кошмаром для Александра Овечкина. Российский ветеран мог стать на пару шагов ближе к рекорду Уэйна Гретцки, но на арене в Эдмонтоне, разумеется, больше чтут канадскую легенду. Скиннер при счете 3:2 в шикарном стиле спас свою команду, не дав забить Овечкину гол под номером 841. Обычно в таких ситуациях лидер «Вашингтона» никого не прощает.

«Эдмонтон» не доминировал в привычном понимании, когда оппонент не мог поднять голову. Гости смогли подстроиться под скорости хозяев и не выглядели совсем безнадежно. Но разница в уровне ведущих игроков казалась космической. Вдобавок ко всему лучший отрезок в карьере проводит Зак Хайман, забивший в десятом домашнем матче подряд и побивший клубный рекорд Гретцки. На счету 31-летнего канадца после хет-трика стало 46 шайб в нынешнем чемпионате. Впереди только Остон Мэттьюс из «Торонто».

Скиннер весь матч без зазрения совести обкрадывал Овечкина, не давая тому забить. Российский форвард нанес семь бросков только в створ ворот. Самый реальный шанс он упустил в концовке при счете 2:7, замыкая поперечный пас с близкого расстояния, — вратарь на перемещении шикарно поймал шайбу ловушкой. Удивительно, как Скиннер не попал в тройку лучших по итогам игры.

Погоня Коннора Макдэвида за Нэйтаном Маккинноном и Никитой Кучеровым в борьбе за звание лучшего бомбардира очень захватывающая. Но как можно игнорировать фантастические действия своего голкипера? Без его надежной игры о Кубке Стэнли даже и мечтать не стоит.

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