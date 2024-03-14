Берман: Феттель прислал мне сообщение перед гонкой

Оливер Берман, который провёл дебютную гонку Формулы 1 в прошлый уик-энд в Джидде, рассказал, что перед стартом получил множество сообщений и пожеланий удачи. Среди тех, кто написал Оливеру, был и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

«Перед гонкой я получил много поздравлений и пожеланий удачи, – рассказал Оливер Берман после завершения гоночного уик-энда. – Моим любимым оказалось сообщение от Себастьяна Феттеля. Я с детства был его поклонником, и он был моим ориентиром вплоть до того момента, как завершил карьеру. Так что полученное от него сообщение было очень важным для меня.

Я знал, что Себастьян будет смотреть гонку, и чувствовал из-за этого дополнительный прессинг. Но это был приятный прессинг.

После финиша Стефано Доменикали прислал мне очень приятное сообщение, которому я был очень рад. После гонки Льюис Хэмилтон обнял меня. Было здорово, что он в курсе того, как сложилась моя гонка. Для меня это было моментом гордости».

Говоря об отличиях гоночного уик-энда Формулы 1 от Формулы 2, Оливер сказал: «Больше всего в гоночном уик-энде Формулы 1 меня поразило количество административной работы – общение с прессой и гораздо больше технической работы, чем в Формуле 2.

Гонка стартовала в 20:00 по местному времени, и чтобы успеть подготовиться, я приехал на трассу к обеду. Дни в Формуле 1 очень длинные, и у нас очень много работы. Это стало для меня сюрпризом, но я всё равно рад».

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