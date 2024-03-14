Челси может неплохо заработать на игроках Баварии и Фулгема

Челси почти гарантированно получит 4 миллиона евро за Армандо Брой и 20% по перепродаже Джамала Мусиалы.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, среди условий аренды Брои из Челси у Фулгэма есть пункт, согласно которому «дачники» будут обязаны выплатить 4 миллиона евро, если игрок еще хотя бы один раз не выйдет в стартовом составе.

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Также сообщается, что Челси получит 20% суммы, которую Баварии заплатят за Джамала Мусиалу. По последнему обновлению, на немца претендуют Манчестер Сити и Ливерпуль. Мюнхенцы стремятся продлить с ним контракт.

Следует отметить, что Джамал перебрался из Лондона в Мюнхен в 2019 году. Тогда Бавария заплатила за питомца Челси всего 200 тысяч евро.

Напомним, в предыдущем матче Английской Премьер-лиги Челси победил Ньюкасл благодаря блестящему проходу Михаила Мудрика.

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