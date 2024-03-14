Индиан-Уэллс. Марта Костюк против Анастасии Потаповой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против Анастасии Потаповой пройдет 14 марта и откроет игровой день на центральном корте в 20:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.03.2024): 194/113

Призовые за карьеру: $3,760,943

Дата рождения: 03/07/1991 (32 года)

Место рождения: Саратов, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Linz; 2022 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.03.2024): 200/138

Призовые за карьеру: $3,221,020

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H2H: 0-2

2023 | Бирмингем (WTA 250) | трава | R1 | Потапова — 6:7, 7:5, 6:4

2023 | Майами (WTA 1000) | хард | R2 | Потапова — 6:1, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Май Хонтама (Япония, №120) 6:4, 6:2

R3: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) отказ

QF: Анастасия Павлюченкова (-, №24) 6:4, 6:1

Анастасия Потапова

R1: BYE

R2: Мари Боузкова (Чехия, №40) 7:5, 6:1

R3: Надя Подороска (Аргентина, №84) 6:1, 6:1

QF: Жасмин Паолини (Италия, №14) 7:5, 0:6, 6:3

История на турнире

Марта Костюк — 2/3 | Костюк в четвертый раз играет в Индиан-Уэллс и впервые прошла дальше второго круга.

Анастасия Потапова — 1/3 | Потапова также в четвертый раз выступает в Индиан-Уэллс. В прошлом году она проиграла в третьем раунде.

Выступления на харде (на 14/03/2024):

Марта Костюк — 105/59 (14/5 в этом году)

Анастасия Потапова — 91/76 (8/4 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 12/5

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 1/1 | Доха — R2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Анастасия Потапова — 7/5

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/2 | Доха — R2, Дубай — R3

WTA 500 — 4/2 | Брисбен — 1/4, Линц — 1/4, Сан-Диего — 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, П, В, В

Анастасия Потапова — color=#6BA54A]В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 11/20 | Костюк выиграла четыре из шести последних матчей против россиянок, сыгранных в этом сезоне. В предыдущем раунде она победила Анастасию Павлюченкову

Анастасия Потапова — 8/4 | Потапова выиграла два последних матча против теннисисток из Украины и оба против Марты Костюк.

Марта Костюк — проведет свой 158-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 82 победы (52%).

Анастасия Потапова — проведет свой 191-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 104 победы (55%).

Марта Костюк сыграет 38-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 15 побед (41%).

Анастасия Потапова сыграет 36-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она выиграла на этом уровне 17 игр (49%).

Марта Костюк впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000.

Анастасия Потапова третий раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000 (Дубай-2021 и Майами-2023) и будет бороться за свой первый полуфинал.

Победительница этого матча получит $325,000 призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая — $185,000 призовых и 215 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,73. Успех Анастасии Потаповой в этом матче оценивается коэффициентом — 2,26.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 1,75, а победа Анастасии Потаповой оценивается коэффициентом — 2,30.

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btu.org.ua