Нагельсманн: Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро

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Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, прокомментировал свое будущее.

"Есть большая вероятность, что я подпишу контракт до Евро, если получу предложение, которое меня устроит. Но на данный момент у меня нет ничего на столе".