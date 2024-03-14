Райан Гарсия пообещал укусить Девина Хейни за оба уха

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) сделал агрессивное заявление перед боем против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 KO)

«Я могу укусить Хейни за уши. Майк укусил [Холифилда] за одно ухо. Я укушу [Хейни] за оба. Я голоден», – написал Гарсия в соцсетях.

Гарсия и Хейни проведут бой 20 апреля в Лас-Вегасе.

Отметим, что 28 июня 1997 года Майк Тайсон откусил Эвандеру Холифилду задне-верхнюю часть правой ушной раковины в третьем раунде. После того он пытался также откусить и часть правого уха, но был дисквалифицирован.

sport.ua