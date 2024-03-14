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Футбол

НХЛ: «Сиэтл» — «Вашингтон», «Каролина» — «Флорида». Расписание матчей 15 марта

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

15 марта, пятница

02.00 мск. «Баффало» — «Айлендерс»

02.00. «Детройт» — «Аризона»

02.00. «Каролина» — «Флорида»

02.00. «Коламбус» — «Оттава»

02.00. «Монреаль» — «Бостон»

02.00. «Питтсбург» — «Сан-Хосе»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

02.00. «Филадельфия» — «Торонто»

03.00. «Даллас» — «Нью-Джерси»

03.00. «Миннесота» — «Анахайм»

04.00. «Калгари» — «Вегас»

05.00. «Сиэтл» — «Вашингтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/calendar/
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