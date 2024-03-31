Мудрик вошел в пятерку лучших игроков матча Челси – Бернли

Фото: Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик стал четвертым лучшим игроком матча 30 тура английской Премьер-лиги против Бернли (2:2).

>

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинский полузащитник отыграл весь матч и заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер. Также Мудрик сделал 4 ключевые передачи, 74% точных пасов (29/39) и выполнил 6 успешных попыток дриблинга из 8. Игру Михаила оценили в 8.3 балла.

Лучшими игроками поединка стали полузащитник Челси Палмер, оформивший дубль и вратарь Бернли Ариджанет Мурич, совершивший 11 сейвов в матче. Оба получили наивысший возможный балл — 10.

Chelsea — Burnley Live Score

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик сыграл за свой клуб 22 матча в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.

champion.com.ua