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Лилль — Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лилль — Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК «Лілль»

    • "Лилль" – один из фаворитов Лиги конференций. "Штурм" он наверняка таки пройдет после победы 3:0 в гостях, но что будет дальше? Посмотрим.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

    Лига конференций

    "Лилль" — "Штурм"

    Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 14

    Трансляция матча

    Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    В эфире

    Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Трансляція матчу Лілль — Штурм Смотреть трансляцию

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