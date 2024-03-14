Индиан-Уэллс. Юань Юэ выиграла девятый матч подряд, Гауфф в свой День рождения вышла в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи четвёртого круга

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай) — Дарья Касаткина (-, 11) 4:6, 6:4, 6:3

Коко Гауфф (США, 3) — Элизе Мертенс (Бельгия, 24) 6:0, 6:2

Мария Саккари (Греция, 9) — Диан Парри (Франция) 6:2, 3:6, 6:3

Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (-, 2) 6:3, 3:6, 6:2

Юань Юэ (№49 WTA) впервые вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 и одержала вторую в карьере победу над соперницей из топ-20. Напомним, что во втором круге китаянка была сильнее своей соотечественницы Чжэн Циньвэнь (№8 WTA). Юань Юэ выиграла уже девятый матч подряд. Перед выступлением в Индиан-Уэллс она победила на турнире WTA 250 в Остине.

Коко Гауфф, которая вчера праздновала 20-й День рождения, второй год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс и попробует остановить победную серию Юань Юэ. Отметим, что китаянки это будет вторая встреча с теннисисткой из топ-5: в сентябре прошлого года она проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 250 в Сеуле.

Мария Саккари попробует третий раз подряд выйти в полуфинал в Индиан-Уэллс. В четвертьфинале греческая теннисистка сыграет против Эммы Наварро, которую уже обыгрывала в этом сезоне на турнире WTA 1000 в Дубае.

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