Бенфика Трубина сыграет с Рейнджерс, Рома — с Брайтоном: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 14 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.

< В частности, Бенфика, за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, приедет в гости в Рейнджерс.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

19:45. Вест Гэм — Фрайбург (первый матч — 0:1)

19:45. Вильярреал — Марсель (первый матч — 0:4)

19:45. Рейнджерс — Бенфика (первый матч — 2:2)

19:45. Славия Прага — Милан (первый матч — 2:4)

22:00. Аталанта — Спортинг ( первый матч — 1:1)

22:00. Байер — Карабах (первый матч — 2:2)

22:00. Брайтон — Рома (первый матч — 0:4)

22:00. Ливерпуль — Спарта Прага (первый матч — 5:1)

*Указанное время — киевский

Рейнджерс — Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

Накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

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