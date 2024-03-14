Бенфика Трубина сыграет с Рейнджерс, Рома — с Брайтоном: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 14 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.
< В частности, Бенфика, за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, приедет в гости в Рейнджерс.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы
19:45. Вест Гэм — Фрайбург (первый матч — 0:1)
19:45. Вильярреал — Марсель (первый матч — 0:4)
19:45. Рейнджерс — Бенфика (первый матч — 2:2)
19:45. Славия Прага — Милан (первый матч — 2:4)
22:00. Аталанта — Спортинг ( первый матч — 1:1)
22:00. Байер — Карабах (первый матч — 2:2)
22:00. Брайтон — Рома (первый матч — 0:4)
22:00. Ливерпуль — Спарта Прага (первый матч — 5:1)
*Указанное время — киевский
Рейнджерс — Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы
Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).
Накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
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