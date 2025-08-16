“Нет никаких проблем”: Бондаренко – об итоге противостояния с греческим клубом

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился впечатлениями после матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

"Сложно признавать поражение. Думаю, мы выглядели очень неплохо даже в меньшинстве, получалось создавать моменты. Заслуженное поражение или нет – не нам судить. Мы принимаем это поражение и двигаемся дальше все вместе. Нет никаких проблем".

"Пенальти – это всегда своеобразная лотерея. Не забили – проиграли. Но те ребята, которые не забили… Это часть футбола. Мы все вместе.

Сложно сказать, позитив вынесем с этого матча или негатив. Есть то, что есть. Делаем выводы и двигаемся дальше”, – сказал Бондаренко.