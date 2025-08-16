Connect with us
Польский клуб расторг контракт с украинцем, который не вернулся с ЧМ

ФХУ. Глеб Варава

Вернувшаяся в Экстралигу польская «Полония» из Битома разорвала подписанный менее двух месяцев назад, в июне, контракт с украинским хоккеистом Глебом Варавой. Причина – дисциплинарные санкции, наложенные на игрока Федерацией хоккея Украины. Вместо украинца «Полония» укомплектовалась кандидатом в национальную команду Латвии Эрнестсом Ошениексом, который предыдущий сезон отыграл в составе финского ИПК.

«Новый трансфер сине-красных был продиктован решением Международной федерации хоккея отказать в утверждении трансфера Глеба Вараввы. Игрок был подвергнут значительному дисциплинарному взысканию, наложенному украинской федерацией. Это взыскание было рассмотрено IIHF как основание для отказа в утверждении трансфера для нашего клуба. Поэтому эта ситуация заставила нас расторгнуть контракт игрока и искать замену на позиции защитника», – говорится в официальном комментарии клуба.

Как уже сообщал Sport.ua, защитник Глеб Варава, устроив публичный скандал с вызовом полиции, отказался возвращаться в Украину из Румынии, где в составе сборной Украины выступал на чемпионате мира в дивизионе 1А. Официальную информацию о наложенных на Вараву санкциях медиа-ресурсы ФХУ не предоставляли. Но, судя по сообщениям польских СМИ, они есть.

Судя по всему, теперь у хоккейной карьеры 23-летнего воспитанника кременчугского хоккея Варавы, который до побега из Украины выступал за одесский «Шторм», нет будущего.

