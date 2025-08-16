Цинциннати. Швёнтек обыграла “нейтральную” Калинскую и третий год подряд вышла в полуфинал

Ига Швёнтек продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $5,152,599

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Анна Калинская (-, 28) 6:3, 6:4

Польская теннисистка взяла реванш у Калинской за поражение в прошлом году в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае.

Швёнтек третий сезон подряд вышла в полуфинал соревнований в Цинциннати и стала самой юной теннисисткой, которой это удалось. Ига четвертый раз в этом году сыграет на этой стадии турнира WTA 1000.

В целом это будет 21-й полуфинал на турнирах такого уровня для польки и она стала третьей самой юной теннисисткой, которая достигла такого показателя на “тысячниках”, после Мартины Хингис и Марии Шараповой.

Следующая соперница Иги Швёнтек определится в матче Арина Соболенко (-, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 9).

