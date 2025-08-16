КЛИЧКО: «Было тяжело. Говорили, что повесят его»

Виталий и Максим Кличко

Максим Кличко, сын известного в прошлом боксера и мэра Киева Виталия Кличко, вспомнил, как его семье угрожали россияне в начале полномасштабной войны.

«В первые недели было психологически тяжело, когда русские наступали на Киев. Писали много всякого. Мол, переловят всех, кто в государстве на высоких должностях. И Кличко в том числе. И что повесят его. Самое важное для меня, что я в это время был рядом с семьей и друзьями. От команды также была поддержка», — рассказал Максим.

