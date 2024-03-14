Эдди Джордан: Льюис Хэмилтон удручён формой Mercedes

Первые две гонки нового сезона показали, что команде Mercedes предстоит ещё много работы с машиной, прежде чем её гонщики Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогут бороться за места на подиуме. Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан считает, что Льюиса Хэмилтона такое положение вещей не устраивает.

Эдди Джордан: «Посмотрим на ситуацию логически. Четыре недели назад мы считали, что у McLaren есть козырь в рукаве, и они обладают хорошими шансами, но оказалось, что они не в той же лиге, что у Red Bull. Что касается Mercedes, то они находятся в затруднительном положении.

Я должен отдать должное одной команде – Ferrari и Фредерику Вассёру. Уверен, он ждёт не дождётся, когда Льюис окажется у него в составе.

Думаю, Льюис удручён нынешней формой Mercedes. Они блекло начали сезон, и теперь им будет сложно догнать соперников. Когда после двух гонок кто-то заработал уже 51 очко, как Макс Ферстаппен, просто смешно думать, что кто-то сможет его догнать.

За счёт чего в Mercedes собираются бороться с соперниками? Я не вижу никого, кроме Ferrari, кто смог бы бросить серьёзный вызов Red Bull».

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