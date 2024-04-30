Рафаэль Надаль — о выходе в четвертый круг в Мадриде: «На официальном уровне я уже давно не играл с такими нагрузками»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой матч третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде, в котором он победил аргентинца Педро Качина

«Каждая минута на корте имеет очень важное значение как на эмоциональном, так и на теннисном уровне. Меня бы очень расстроило поражение в сегодняшнем матче. Некоторые моменты были хорошими, некоторые — не очень, но я нашел способ преодолеть все. В первой партий мой соперник был немного напряжен, но во второй пробивал хорошо, а я стал играть предсказуемо. В третьем сете, даже с некоторыми ошибками, я смог быть немного более непредсказуемым, и это, вероятно, изменило ход матча.

Посмотрим, в каком состоянии я проснусь завтра, пока я наслаждаюсь игрой дома, это значит для меня все. Я делаю все возможное, чтобы продолжать мечтать. Завтра будет еще один день, чтобы это делать. Три с половиной недели назад в Манакоре я не мог подавать. День за днем я проигрывал детям из моей академии. Это правда. Прогресс есть. Мне надо восстановить автоматизм, скорость. Посмотрим, смогу ли я играть два дня подряд с гарантией, что я буду способен побороться. Надеюсь, что это так, но пока это неизвестно.

Посмотрим, в каком я состоянии я буду во вторник утром. Пока я не чувствую, что я что-то повредил. Но я был бы удивлен, если бы выиграл еще и завтра. Быть таким конкурентоспособным — это для меня успех. Если я смогу это сделать, это будет положительная неделя. На официальном уровне я уже давно не играл с такими нагрузками», — поделился своими эмоциями Рафаэль Надаль.

Сегодня в матче четвертого круга «Мастерса» в Мадриде испанский теннисист сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки.

btu.org.ua