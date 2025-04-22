ОФІЦІЙНО. Зірка боксу з України проведе 17 травня бій з американцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Звездный украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук узнал своего следующего соперника.

Промоутерская компания 360 Boxing Promotions сообщила, что Сергей проведет бой против американского боксера Майкла Фокса, который на профи-ринге провел 28 боев и выиграл в 24. Бой пройдет 17 мая 2025 года. Поединок будет принимать американский город Коммерс.

Ранее украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук стал обязательным претендентом на титул WBC, а дальше спортсмен намерен стать абсолютным чемпионом.

sport.ua