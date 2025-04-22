Как и в 2020-м: Четверо гонщиков не заработали очков

Пауза в календаре после пяти Гран При – хорошее время для подведения первых итогов. Мы определили тех, кто добился наибольшего прогресса по сравнению с прошлом годом, пора вспомнить аутсайдеров.
Четверо гонщиков не заработали очки в пяти прошедших Гран При – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и трое новичков – Лиам Лоусон, Джек Дуэн и Габриэль Бортолето.
Столько же, четверо, неудачников в прошлый раз было в 2020-м, и тоже с участием чемпиона мира – Кими Райкконен, Джордж Расселл, Роман Грожан, и Николас Латифи.
Интересно, что Алонсо и Райкконен дважды оказывались в этом списке за последние десять лет
|Год
|Без очков
|Гонщики
|2025
|4
|Алонсо, Бортолето, Дуэн, Лоусон
|2024
|7
|Боттас, Гасли, Окон, Риккардо, Сарджент, Чжоу, Элбон
|2023
|2
|Де Вриз, Сарджент
|2022
|2
|Латифи, Шумахер
|2021
|5
|Латифи, Мазепин, Райкконен, Расселл, Шумахер
|2020
|4
|Грожан, Латифи, Райкконен, Расселл
|2019
|3
|Джовинацци, Кубица, Расселл
|2018
|2
|Грожан, Сироткин
|2017
|5
|Алонсо, Вандорн, Палмер, Стролл, Эриксон
|2016
|6
|Верляйн, Гутьеррес, Наср, Палмер, Харьянто, Эриксон