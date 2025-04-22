Как и в 2020-м: Четверо гонщиков не заработали очков

Пауза в календаре после пяти Гран При – хорошее время для подведения первых итогов. Мы определили тех, кто добился наибольшего прогресса по сравнению с прошлом годом, пора вспомнить аутсайдеров.

Четверо гонщиков не заработали очки в пяти прошедших Гран При – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и трое новичков – Лиам Лоусон, Джек Дуэн и Габриэль Бортолето.

Столько же, четверо, неудачников в прошлый раз было в 2020-м, и тоже с участием чемпиона мира – Кими Райкконен, Джордж Расселл, Роман Грожан, и Николас Латифи.

Интересно, что Алонсо и Райкконен дважды оказывались в этом списке за последние десять лет

Год Без очков Гонщики 2025 4 Алонсо, Бортолето, Дуэн, Лоусон 2024 7 Боттас, Гасли, Окон, Риккардо, Сарджент, Чжоу, Элбон 2023 2 Де Вриз, Сарджент 2022 2 Латифи, Шумахер 2021 5 Латифи, Мазепин, Райкконен, Расселл, Шумахер 2020 4 Грожан, Латифи, Райкконен, Расселл 2019 3 Джовинацци, Кубица, Расселл 2018 2 Грожан, Сироткин 2017 5 Алонсо, Вандорн, Палмер, Стролл, Эриксон 2016 6 Верляйн, Гутьеррес, Наср, Палмер, Харьянто, Эриксон

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