Сын Шевченко получил гражданство Украины и может сыграть за сборную

Сын главы УАФ Андрея Шевченко, Кристиан, сможет сыграть за юношескую сборную Украины.

По данным СМИ, Кристиан получил гражданство Украины.

Теперь футболист сможет играть за юношеские команды, но сперва нужно пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Главный тренером сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко уже подтвердил, что готов вызвать в команду Кристиана Шевченко.

«Я на контакте с тренерами, с аналитиками Уотфорда. Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, потому планируем его вызвать», — цитирует Михайленко tribuna.com.