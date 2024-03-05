Спортинг – Аталанта: где смотреть матч Лиги Европы

Игра состоится в среду, 6 марта
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Спортинг встретится с Аталантой.
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Игра состоится в среду, 6 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть поединок можно на медиасервисе Megogo.
Игра состоится в среду, 6 марта
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Спортинг встретится с Аталантой.
Игра состоится в среду, 6 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть поединок можно на медиасервисе Megogo.
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