Эстебан Окон: Потребуется время на исправление ситуации

На первом этапе сезона машина Alpine оказалась самой медленной, и у Пьера Гасли и Эстебана Окона после старта из последнего ряда не было шансов заработать очки. В команде не скрывают, что должны прибавить во многих областях и ждут Гран При Саудовской Аравии, чтобы оценить возможности машины на скоростной трассе.

Брюно Фамен, руководитель команды: «Мы провели несколько напряжённых недель в Бахрейне на тестах и на первой из 24-х гонок. Мы продолжаем изучать и дорабатывать машину 2024 года, которая сейчас есть в нашем распоряжении. Позади только первая гонка на одной трассе, поэтому мы продолжим усиленно работать, чтобы добиться прогресса по ходу сезона.

Гонщики отлично справились с работой на трассе и за её пределами, поддерживая высокий командный дух. Мы с нетерпением ждём следующую возможность в Саудовской Аравии».

Эстебан Окон: «Мы знали, что в Бахрейне будет непросто с совершенно новой машиной. В конечном итоге так и получилось, когда мы выехали на трассу.

Для нас гонка получилась не слишком богатой на события, поскольку мы не могли добиться многого, учитывая стартовые позиции и темп. Нужно оставить этот этап в прошлом и постараться оперативно отреагировать. Мы знаем, что в спорте не бывает чудес, и потребуется время на исправление ситуации. Я знаю, что вся команда работает с максимальной отдачей и мотивацией.

Позитивным итогом гонки в Бахрейне стало то, что у нас не возникло проблем, и это позволило собрать много информации. Учитывая сдвоенные этапы, у нас не так много времени, но команда всё равно изучила собранные данные, чтобы понять, что можно предпринять в Джидде.

Мы провели первую гонку, смогли сравнить нашу скорость с соперниками и проанализировать эффективность шин. В квалификации борьба была невероятно плотной – менее 0,150 секунд не хватило до выхода во вторую часть. Надеюсь, в Джидде мы окажемся ближе к остальным.

В Джидде интересно пилотировать. Трасса очень быстрая, и на гонщиков действуют серьёзные физические нагрузки. Поскольку кольцо городское, необходимо поддерживать максимальную концентрацию на протяжении всей дистанции гонки.

Особенность асфальта и выбор составов шин приводят к низкой деградации резины, поэтому гонка больше напоминает спринт, чем марафон. Это в сочетании с быстрыми характеристиками трассы станет испытанием того, насколько хорошо мы провели физическую подготовку зимой.

Интересно посмотреть, как A524 проявит себя на трассе другого типа. Надеюсь, у нас дела будут обстоять лучше, чем в Бахрейне».

Пьер Гасли: «Скорость и результат гонки в Бахрейне оказался ожидаемым. Наша цель состояла в том, чтобы продолжать учиться и совершенствоваться, стараясь максимизировать всё, что есть в нашем распоряжении. В конечном итоге, нам не удалось сложить вместе все составляющие, но даже если бы и смогли, это не сильно отразилось бы на результате.

В первой части квалификации мне помешал трафик на круге выезда из боксов. В гонке мне во многом не повезло, в том числе из-за хаоса в первом повороте и проблем на пит-стопе. Так что мы, безусловно, можем лучше.

Команда далека от тех позиций, на которых хочет быть. Мы можем прибавить во многих областях, и я уверен, что решения будут найдены. Мы должны проявить терпение и продолжить работать с тем, что у нас есть. Потребуется время на исправление ситуации, но это не изменит мой подход – каждый уик-энд я готов бороться за максимально возможный результат.

У нас было несколько дней, чтобы всё оценить и найти решение перед предстоящим уик-эндом. Есть некоторые мелочи, которые мы можем улучшить в Джидде. На этой трассе нас ждёт захватывающий вызов. Она отличается от Бахрейна, поэтому будет интересно посмотреть, как машина поведёт себя в таких условиях.

Мне нравится выступать в Джидде на скоростной и техничной трассе. С нетерпением жду возвращения за руль в четверг».

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