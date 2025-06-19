Хаджар: Если позовут в Red Bull, я приму вызов

Из новичков, пришедших из программы Red Bull, Айзек Хаджар пока производит лучшее впечатление. После Ферстаппена он – второй по набранным очкам, но не раз говорил, что хотел бы провести весь этот сезон в Racing Bulls и пока не готов к переходу в Red Bull Racing. Впрочем, после Гран При Канады Айзек немного изменил свой подход.

Айзек Хаджар: «Я действительно не готов к переходу в Red Bull Racing, но если поступит такое предложение, я приму вызов. Я – боец, меня привлекает борьба с лучшими в мире. Если бы Макс был моим напарником, я бы многому у него научился.

Мне нравится Макс, он – уверенный в себе гонщик, спокойный, пока всё идёт хорошо. Он классный парень. Естественная цель гонщика молодёжной программы Red Bull – оказаться в Red Bull Racing, ведь так? Было бы странно отказываться, если такой вариант возможен.

Конечно, мне хотелось бы провести полный сезон в Racing Bulls. Я доволен командой, многому учусь каждый уик-энд, и хотел бы продолжать в том же духе. Я получаю удовольствие от сражений с соперниками и стараюсь не разочаровывать себя».

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