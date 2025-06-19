“Она просто проигрывает матч”. Соболенко поспорила с судьей, после решения остановить ее поединок из-за состояния корта

Первая ракетка мира Арина Соболенко поспорила с судей после его решения остановить матч второго круга турнира WTA 500 в Берлине, в котором она играла против Ребеки Масаровой.



Соболенко выиграла первый сет 6:2, когда организаторы сочли корт слишком скользким для продолжения игры.

“Вы останавливаете матч, потому что она сказала, что покрытие с той стороны скользкое? Я только что сыграла два гейма на этой стороне. Она просто проигрывает матч”, – заявила Соболенко на корте, в ответ на решение судьи.

“Вы же понимаете, что мы не доиграем матч. В чём тогда смысл?”, – ответил ей судья.

После этого Соболенко в раздражении вернулась к своей сумке, покачивая головой, и послала саркастический “палец вверх” в сторону соперницы.

Матч был отложен до четверга. Напомним, для Арины Соболенко это первый поединок после ее поражения в финале Ролан Гаррос от Коко Гауфф.



btu.org.ua